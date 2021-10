Buchbrunn vor 1 Stunde

Neue Präparandengruppe in Buchbrunn

Sieben Mädchen und ein Junge wurden in der Kirchengemeinde Buchbrunn als neue Präparandengruppe eingeführt, die 2023 konfirmieren werden. Sie stellten sich im Gottesdienst mit ihren Hobbys vor und erhielten eine Bibel als Geschenk für die Konfirmandenzeit. Unter dem Thema "Solange die Erde steht…" teilten sie mit der anwesenden Gemeinde ihre Vorstellungen davon, was böse in dieser Welt ist und was wir Menschen dagegen tun können. Der Gottesdienst wurde von der Band Ritornello musikalisch ausgestaltet.