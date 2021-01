Kitzingen vor 23 Minuten

Neue Postfiliale in der Südstadt

Katzenjammer war angesagt, als die so genannte Stadtpost gegenüber dem Bahnhof im Oktober 2018 geschlossen wurde. Die Schließung bedeutete ein Rückschritt für die Kitzinger Bürger in Sachen Post. Jetzt gibt es positive Nachrichten. Denn die Deutsche Post (DHL) schloss zum Wochenbeginn ihre Postfächer am Rewe-Markt aber dafür eröffnete Julian Lindner jetzt in der Inneren Sulzfelder Straße 13 eine neue Filiale. Dazu standen die für die Region zuständigen DHL-Verantwortlichen, Vertriebsleiter Frank Scheller und Vertriebsmanager Hans-Peter Grassano Spalier.