Etwashausen vor 34 Minuten

Neue Pläne: Wohnungen statt Einkaufszentrum am Etwashäuser Bahnhof

Die Diskussionen um ein geplantes Einzelhandelszentrum am ehemaligen Bahnhof sind noch nicht richtig in Fahrt, da dreht Investor Rosentritt ab: Jetzt will er dort Wohnhäuser bauen.