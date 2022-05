"Keine Komfortzone", aber auch nicht "so ungemütlich wie möglich" wird die neue Obdachlosenunterkunft der Stadt Kitzingen, die im Notwohngebiet in der Siedlung entstehen soll, und zwar dort, wo auch jetzt schon in Not geratene Mitbürgerinnen und Mitbürger untergebracht sind. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit 22:6 Stimmen. Der einfache Zweckbau, der über Eck gebaut wird, bietet 30 alleinstehenden Menschen Platz und soll 2,6 Millionen Euro kosten. Obdachlose Familien will die Stadt künftig in ihren Gebäuden im Galgenwasen unterbringen.

Die Obdachlosenunterkunft im Notwohngebiet ist als vorübergehende Bleibe gedacht, maximal für drei Monate, und hat daher außer Ein- und Zweibettzimmern nur noch Gemeinschaftsräume für Kochen und Duschen. Einzelzimmer sind knapp zehn, Doppelzimmer knapp 20 Quadratmeter groß. Mehrbettzimmer wollte die Stadt nach Rücksprache mit Sozialberatern vermeiden, um Konflikte unter den Bewohnerinnen und Bewohnern zu verhindern.

Die Planung der Architekten Dold und Versbach (Gerbrunn) sieht laut Stadtverwaltung niedrigen Standard, aber eine menschenwürdige Unterkunft vor. Der Bau der Obdachlosenunterkunft ist nur der erste Schritt, das Notwohngebiet zu entzerren. In der Folge sollen dort die heruntergekommenen Gebäude abgerissen und durch neue Sozialwohnungen ersetzt werden.