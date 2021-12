Mainbernheim aktualisiert vor 1 Stunde

Drei neue Mitglieder gewonnen

Zu Beginn der Jahresversammlung der Imker im Ortsverein Mainbernheim konnte 1. Vorsitzender Oskar Münzer vom Zugewinn dreier neuer Mitglieder berichten. Es folgte ein Gedenken an den im Juni 2020 verstorbenen leidenschaftlichen Imker Adam Mauckner aus Willanzheim. Bei der vorjährigen Jahresmitgliederversammlung war er noch für 50-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt worden. Die Imkerschaft der Region blickt, ebenso wie in den meisten deutschen Regionen, auf ein schlechtes Honigjahr zurück. Anhaltende Nässe und Kälte brachten sie weitgehend um den Frühjahrsertrag, den die Sommertracht nur teilweise kompensieren konnte. Nach Kassenbericht und Entlastung der Vorstandschaft informierte Oskar Münzer über umfangreiche aktuelle und aktualisierte Verordnungen für Imker und Imkerinnen. Wie komplex und weitgehend verpflichtend diese sind, ist unter den entsprechenden Stichworten im Internet nachzulesen: Honigverordnung, Hygieneleitlinien, Bienenseuchenverordnung, Führung von Bestandsbüchern, Imkerei und Steuern, Imkerei und Berufsgenossenschaft, Kontrollen durch die Veterinärämter gelten auch für Hobbyimker, um Tierwohl und Verbraucherschutz zu garantieren. Für Online-Vergnügen am Bienenstand inklusive Praxisschulung und Fachwissen sorgen die Youtube-Videos der ebenso kauzigen wie kompetenten Imkerin Pia Aumeier.