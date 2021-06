Kitzingen vor 51 Minuten

Neue Mitarbeitervertretung gewählt

Im Caritashaus St. Elisabeth in Kitzingen wurde eine neue Mitarbeitervertretung gewählt. Die Mitarbeitervertretung ist das Betriebsratsgremium in der Kirche. Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung (MAV) beträgt vier Jahre und soll fünf Gremiumsmitglieder enthalten. Neben dem eigentlichen Arbeiten im Haus sind weitere Gremien durch die MAV-Mitglieder zu besetzen zum Beispiel die GMAV (Gesamtmitarbeitervertretung) für alle Häuser innerhalb der Caritas-Einrichtungen gGmbH sowie zahlreiche Ausschüsse bis in zum Vorstand der DIAG-MAV im Caritasverband für die Diözese Würzburg und weitere Landes- und Bundesgremien. In der konstituierenden Sitzung wurde Frau Carmen Langner wieder als Vorsitzende bestätigt. Die Einrichtungsleitung Frau Bianca Hahn gratuliert dem gewählten MAV-Team und wünscht sich eine gute vertrauensvolle Zusammenarbeit in den kommenden vier Jahren.