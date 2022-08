Willanzheim vor 48 Minuten

Neue Minis in Willanzheim

Nach der Corona-Zwangspause konnten in der Pfarrei Sankt Martin in Willanzheim am 17. Juli 2022 von Pfarrer August Popp endlich wieder neue Kinder in die Gemeinschaft der Ministranten feierlich aufgenommen werden. "Durch euch bleibt Kirche lebendig! Wir freuen uns alle sehr, dass ihr aktiv mitmacht!", begrüßte die Ministrantenbeauftragte Carmen Käppner die neuen Ministranten Lena, Linus, Moritz, Lean und Noah.