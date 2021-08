Zum Ende des Schuljahres 2020/21 stehen in den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Kitzingen einige Personalwechsel in den Schulleitungen an, wie Schulamtsdirektor Veit Burger mitteilt.

Rektor Thomas Riehle wechselt als Schulleiter von der Grundschule Dettelbach an die Grund- und Mittelschule Volkach; Rektorin Gabriele Krieglstein wechselt als Schulleiterin von der Grundschule Mainbernheim an die Grundschule Dettelbach. Das Bewerbungsverfahren für die Neubesetzung der Schulleitung an der Grundschule Mainbernheim läuft.

Rektor Florian Hock wechselt als Schulleiter von der Grundschule Prichsenstadt an die Grundschule Theilheim, das Bewerbungsverfahren für die Neubesetzung der Schulleitung der Grundschule Prichsenstadt läuft.

Rektorin Mirjam Lang wechselt von der Grundschule Martinsheim in den Schulamtsbezirk Würzburg, das Bewerbungsverfahren für die Neubesetzung der Schulleitung der Grundschule Martinsheim läuft.

Konrektorin Gabriele Harrer von der Grundschule Kitzingen-Siedlung wurde in den Ruhestand verabschiedet, das Bewerbungsverfahren für die Neubesetzung der Stellvertretenden Schulleitung läuft.