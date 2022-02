Am letzten Sonntag im Februar stand auch in diesem Jahr in den Gemeinden des Dekanats Castell die Partnerschaft mit dem Senior-Flierl-Seminar in Logaweng im Blick der Gottesdienste. Neben der Verbundenheit mit den Evangelischen Glaubensgeschwistern in Papua-Neuguinea kam aber auch die Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck, indem für ein Ende der Kampfhandlungen und für Frieden gebetet wurde. Pastor Robert Baraino, der Partnerschaftskoordinator in Logaweng, hatte ein Grußwort gemailt. Er bat darum, für eine gute Verwaltung des Seminars zu beten; für die Theologiestudenten und ihre Familien in diesem akademischen Jahr, das gerade begonnen hat; für die Studenten im 4. Jahrgang, die jetzt in Gemeinden ihr Vikariat absolvieren, um dann im 5. Jahr der Ausbildung am Seminar ihren Abschluss zu machen; und für die neuen Lehrer.

Zu den neuen Lehrern am Seminar zählt der australische Pfarrer Murray Smith mit seiner Frau Tracy, der konservativ-lutherisch geprägt ist, und der von Mission EineWelt in Neuendettelsau entsandte Theologieprofessor Dr. Holger Szesnat, der in Südafrika promovierte und dessen Herz bei der Befreiungstheologie schlägt. Weitere theologische Ansätze kommen dazu, sodass sich die Theologiestudenten mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen können und müssen, um ihren eigenen Standpunkt klarer zu reflektieren.

Seit Dezember hat der aus Hof stammende Norbert Köppel das Amt des Stationsmanagers inne. Er war bereits 2014 in gleicher Funktion tätig und konnte gleich loslegen mit Reparaturen an der steinigen, teils geschotterten Zugangsstraße, die etwa 5 km den etwa 200 Meter hohen Korallenhügel hinauf bis zum Seminar verläuft. Zudem ist er mit der Instandhaltung der seminareigenen Wasserversorgung beschäftigt. Ihm wurde auch das Amt des Schatzmeisters übertragen. In der Lehrerkonferenz wurde besprochen, dass bis Jahresende ein neues Schulauto angeschafft werden soll. Der Verschleiß am Truck ist wegen der schlechten Straßenverhältnisse enorm. Zudem ist dieser Truck derzeit das einzige Auto und wird darum nicht nur für Schulfahrten der Kinder, sondern auch zu Besorgungen, Krankenhausfahrten und dergleichen verwendet. Darum besteht auch der Wunsch nach einem weiteren Seminarauto. Die Kollekten aus den Gottesdiensten wurden für diesen Zweck erbeten. In Castell wurde der Gottesdienst, den Organist Walter Kress mit einem Pidgin-Lied eröffnete, von Dekanatsmissionspfarrer Hans Gernert zusammen mit Birgit Scheller von der Partnerschaftsgruppe gestaltet und live übertragen. Sabine Kaul blendete dabei Fotos aus Logaweng ein. Über den YouTube-Kanal des Dekanats Castell kann der Gottesdienst noch eine Zeit lang aufgerufen werden.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)