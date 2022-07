Das Sachgebiet "Soziales und Senioren" am Kitzinger Landratsamt hat eine neue Mitarbeiterin. Bernadette Hupp ist ab sofort Integrationslotsin. Ehrenamtlich Tätige können sich auf kommunaler Ebene mit allen Fragen rund um das Thema Integration und Asyl an sie wenden, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen:

Auch Einzelpersonen, Helfergruppen, Gemeinden und beispielsweise Verbände können sich für die Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen bei Bernadette Hupp melden. "Den Ehrenamtlichen soll eine Sicherheit und Hilfestellung an die Hand gegeben werden, da das Thema Migrationsarbeit äußerst komplex und vielschichtig ist. Mir ist wichtig, dass die Ehrenamtlichen nicht das Gefühl haben, in herausfordernden Situationen alleine gelassen zu werden. Sie sollen wissen, dass sie einen Ansprechpartner haben, den sie bei Fragen und Problemen kontaktieren können", so Hupp über ihre neue Position. Auch die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher im Migrationsbereich gehört zu ihrem Aufgabengebiet.

Integrationslotsin Bernadette Hupp ist erreichbar unter Tel.: (01520) 9392003, E-Mail: bernadette.hupp@kitzingen.de. Für persönliche Vorsprachen ist eine Terminvereinbarung erforderlich.