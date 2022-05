Zehn Jahre waren die Wassergebühren in Sommerach stabil, doch nun werden sie steigen. Das ist laut der Berechnung für die Jahre 2023 bis 2026 nötig, um weiterhin eine Kostendeckung für Investitionen und den Unterhalt des Netzes zu gewährleisten. So werden die Einwohner künftig anstelle von 1,97 Euro eine Gebühr von 2,07 Euro pro Kubikmeter Wasser bezahlen. Zudem, ergänzte Bürgermeisterin Elisabeth Drescher in der Sommeracher Gemeinderatssitzung, dass künftig steigende Wasserpreise auch Tenor der Kundenfachtagung Fernwasserversorgung Franken gewesen seien und man sich darauf einstellen müsse. Außerdem stehe in diesem Sommer der Wechsel von knapp 600 Zählern in Sommerach an.

Des Weiteren beschäftigte sich der Gemeinderat am Montagabend im Rathaus mit dem Haushalt 2021. "Wir haben unser Geld gut angelegt und konnten alle geplanten Investitionen tätigen", so die Gemeindechefin zufrieden. Gut 2,7 Millionen Euro Schulden musste die Gemeinde für die Verwirklichung des Neubaugebiets aufnehmen.

Touristische Neuerungen

Seit Mitte Mai ist die neu gestaltete Homepage der Gemeinde Sommerach online gestellt. Gegenwärtig werden Drescher zufolge noch Daten aktualisiert. Die Seite diene auch als Plattform für alle Gewerbetreibenden und Beherbergungsbetriebe, um sich dort zu präsentieren.

Außerdem wurde eine neue Rad- und Wanderkarte der Mainschleife sowie der Prospekt Ortsbummel Sommerach neugestaltet und gedruckt. "Allerdings", so die Bürgermeisterin, "müssen die Touren noch ausgeschildert werden. Die dazu benötigten Schilder sind noch nicht ausgeliefert. Das wird aber während der Saison geschehen."

Weitere Informationen über die Winzergemeinde bietet ab sofort auch eine digitale Infostele am Parkplatz Schwarzacher Tor.

Beteiligung an Klimaschutznetzwerk

18 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Energieeffizienz-Netzwerk wurde das neue Energiekonzept des Kindergartens St. Valentin vor Ort vorgestellt. Besonderes Interesse galt hier der Verbindung von Alt- und Neubau. "Sommerach wird sich auch künftig an diesem wichtigen Austausch beteiligen und sich am Nachfolgeprojekt 'Kommunales Klimaschutznetzwerk' beteiligen", erläuterte Drescher.

Themenschwerpunkt wird hier das Thema "Reduzierung von Treibhausgasemissionen" sein. Die Laufzeit ab November 2022 ist auf drei Jahre befristet.

Wunsch: Ampelanlage an der Ausfahrt zur Staatsstraße

Vom Gemeinderat angeregt worden war, die Möglichkeit einer dauerhaften Einrichtung einer Ampelanlage an der Ausfahrt zur Staatsstraße Richtung Volkach, Schwarzach und Dimbach zu überprüfen. Während der Baumaßnahmen des neuen Kreisverkehrs in Volkach wurde die Ampel als Bereicherung auf der stark befahrenen Straße empfunden.

"Erste Gespräche mit dem Straßenbauamt und der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Kitzingen, die die Ampel genehmigen müsste, wurden bereits geführt", berichtete Elisabeth Drescher. "Die Aussichten für eine Ampelanlage gestalten sich jedoch schwierig", bedauerte sie. Auch wenn sie gewichtige Faktoren wie Unfallhäufigkeit, Überschreitung der Belastungsgrenze sowie die aktuell laufende Baumaßnahme in Düllstadt und die damit verbundene Sperrung der Bundesstraße in die Waagschale geworfen hätte, so die Bürgermeisterin. Eine finale Entscheidung über den Antrag stehe noch aus.