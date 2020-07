Neue Idee fürs Volkacher Freibad: Wasser mit Schilf reinigen

Es könnte guter Stoff für einen Scherz sein, wo doch gerade Volkacher Kabarett-Sommer ist: Der Stadtrat fährt mit dem Bus in die Oberpfalz, um in Immenreuth (Lkr. Tirschenreuth) das Naturerlebnisbad zu besuchen. Nun ja, ihr eigenes ist schließlich heuer wegen des dringenden Sanierungsbedarfs komplett geschlossen. Warum also nicht mal einen Ausflug Richtung Fichtelgebirge machen? Aber Spaß beiseite: Eine 100 Quadratmeter große Schilfkläranlage reinigt das Wasser in dem Bad, das im Bestand saniert wurde. Darum also die Infofahrt nach Immenreuth, gab Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU) am Montag in der Stadtratssitzung bekannt.

Den Bus, der am 7. August mittags in Volkach losfährt, zahlt der Förderverein Volkacher Bäder. Dessen Mitglieder werden ebenso an Bord sein wie Vertreter der Wasserwacht und Mitglieder des Stadtrats. Bäuerleins Hoffnung hinsichtlich des Naturerlebnisbads, das mit Folien verkleidet ist: "Das könnte die Lösung sein, die mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt." Denn nach wie vor ist ungeklärt, wie das Volkacher Bad saniert werden soll: Bleiben die Fliesen erhalten oder kommt eine Folie darüber? Wird es gar die teurere Lösung aus Edelstahl?

Pächter für Kiosk im Freibadpark gefunden

Aktuell steht nur fest, dass die Volkacher das Freibadgelände heuer als Stadtpark nutzen. "So schnell wie möglich" soll dieser öffnen, antwortete der Bürgermeister auf die Nachfrage von Andrea Rauch (Grüne). Ein Pächter für den Kiosk sei nach längerer Suche endlich gefunden. Eventuell öffnet der Park sogar schon vor dem Start des Kiosks seine Tore.

Wann und wie das beim Freibad der Fall sein wird, steht noch in den Sternen. Bäuerlein betonte auf Nachfrage: "Wir müssen nach den Spielregeln der Fördergeber tanzen." Bald gebe es aber eine Geber-Konferenz mit Vertretern von Bund und Freistaat, die zusammen rund drei Millionen Euro für die Sanierung in Aussicht gestellt haben. Und dann dürfte auch klarer sein, welche Möglichkeiten die Volkacher überhaupt haben. Und ob Schilf statt Chlor überhaupt eine Option wäre.

Besucher schätzen das chemiefreie Wasser

Kai Wolf, Betriebsleiter des Immenreuther Freibads, macht am Telefon jedenfalls schon mal Werbung für diese Form der Wasserreinigung durch Pflanzen: "Wir sind absolut zufrieden." Dank des chemiefreien Wassers habe man bei den Besuchern ein sehr großes Einzugsgebiet. 25 000 bis 33 000 Besucher hat das "Naturerlebnisbad im Kemnather Land" laut Wolf pro Saison. Die gleichnamige GmbH haben fünf Kommunen gemeinsam gegründet. Das Naturbad in Immenreuth könnte auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für Volkach sein. Vor allem hat dessen Geschichte ein Happy End: Seit zehn Jahren ist das Freibad mit der Schilfkläranlage nun in Betrieb.

Besonders gut komme der sandige Untergrund im Nichtschwimmerbereich an, sagt Wolf weiter. Speziellen, nichtschwimmenden Sand hat man dort unter den Füßen. "Mit dem Strand dazu hat man bisserl mehr Urlaubsfeeling", schwärmt der Bademeister. Ob das die Reisegruppe überzeugt?

Gegen 18 Uhr soll der Bus nach dem Ausflug dann zurück in Volkach sein, "bei den Kindern beziehungsweise Martina Schwarzmann", wie Bäuerlein mit Blick auf das Kabarett am Abend anmerkte. Ob das ernste Thema Volkacher Freibad in deren Programm vorkommt, wird sich zeigen.