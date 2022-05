Wer ein Auto für die Reise seines Lebens sucht, ist hier vielleicht richtig. In Wiesentheid eröffnete mit Bush Camper ein Unternehmen, das Offroad-Fahrzeuge für Abenteurer baut beziehungsweise umbaut. Als Grundfahrzeug dient ein Toyota Hilux, der je nach Wunsch und Bedarf ausgestattet wird, damit man mit ihm nahezu überall auf der Welt fahren kann. Die beiden Geschäftsführer Dominik Brokelmann und Julian Mandel stellten ihr Unternehmen vor und präsentierten einen von ihnen umgebauten Offroad Camper.

Die Firma, die ihre Werkstatt aktuell in gemieteten Räumen in der Korbacher Straße hat, will im neuen Wiesentheider Gewerbegebet "Mähling" bauen. Dort wurde eine 9700 Quadratmeter große Fläche gekauft; ab August soll mit dem Bau begonnen werden, sagte Julian Mandel. Neun Angestellte hat Bush Camper derzeit. Aktuell werden weitere gesucht, nicht nur aus der Kfz-Branche.

Fahrzeuge für Offroad-Camping

Mandel ist Meister im Kfz-Bereich wie auch im Karosserie- und Fahrzeugbau. Seit 15 Jahren ist er bereits im Bau von Expeditionsfahrzeugen, sowohl in der Fahrzeugtechnik als auch im Kabinenbau, tätig. Julian Mandel gründete Bush Camper. Unterstützt wird er von Dominik Brokelmann, der als "Business Angel", das Projekt begleitet, also ein Berater oder auch Investor in Start-up-Unternehmen.

Am Standort in Wiesentheid werden die Fahrzeuge nach den individuellen Wünsche und Bedürfnissen des Kunden ausgebaut und abgestimmt. Aktuell kann Bush Camper laut Mandel 15 Fahrzeuge pro Jahr umbauen, geplant sind später 30 bis 40 Fahrzeuge jährlich.

Vom Markt Wiesentheid hießen die stellvertretenden Bürgermeister Helma Schug und Harald Rößner das Unternehmen willkommen. Helma Schug betonte, dass die Gemeinde froh und stolz sei, so ein innovatives Unternehmen am Ort zu haben. Mit den Fahrzeugen ließen sich die entlegensten Flecken der Erde erkunden und dabei noch etwas Komfort erleben. Die Dritte Bürgermeisterin wünschte den Inhabern viel Erfolg.