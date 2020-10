Wiesentheid vor 1 Stunde

Neue Fahrzeuge und Ladestation: Wiesentheid fährt elektrisch

Seit 2015 nutzt die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid einen vollelektrischen Renault Zoe als Dienstwagen. Jetzt wurde das Fahrzeug durch zwei BMW i3 Elektroautos ersetzt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. "Unsere Beschäftigten sind hauptsächlich in der Kurzstrecke unterwegs, die Elektromobilität ist damit genau das richtige Angebot für unsere Dienstreisen", so Christian Sturm, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft, laut Mitteilung. Zusammen mit der Marktgemeinde Wiesentheid wurde hinter dem Rathaus eine Ladestation mit vier Ladeplätzen errichtet. Die Station ist öffentlich und steht damit, neben den Dienstfahrzeugen, auch allen anderen E-Autofahrern zur Verfügung. Die Ladestation wird laut Mitteilung zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben. Einen Beitrag dazu leistet die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Carports, die einen Teil des benötigten Stroms selbst erzeugt. Der Rest wird vom Energieversorger aus regenerativen Quellen bereitgestellt, heißt es abschließend in der Mitteilung.