Neue Camping- und Museumsbroschüre für das Kitzinger Land

Das Dachmarketing Kitzinger Land hat zwei neue Broschüren aufgelegt: Den Campingfolder "Ein Platz zum Wohlfühlen" und die Museumsbroschüre "Kunst und Kultur entdecken" 2020, teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Im Campingfolder gibt es eine aktuelle Übersicht aller Wohnmobilstellplätze und Campingplätze im Landkreis.

In der Museumsbroschüre "Kunst und Kultur entdecken" gibt es einen Überblick über die Einrichtungen, die aktuell besucht werden können. Es empfiehlt sich aber, sich vor einem Besuch direkt bei der jeweiligen Einrichtung über die Öffnungszeiten und Hygienemaßnahmen zu informieren, rät das Landratsamt. Aktuell finden in einigen Museen, wie im Knauf-Museum Iphofen oder im Malerwinkelhaus in Marktbreit, auch Sonderausstellungen statt.

Die beiden Broschüren sind kostenlos beim Dachmarketing des Kitzinger Landes erhältlich und in Kürze auch bei den örtlichen Tourist-Informationen, den Gemeinden und den jeweiligen Einrichtungen.

Weitere Infos beim Dachmarketing Kitzinger Land, Kaiserstr. 4, Tel.: (09321) 9281104, E-Mail: tourismus@kitzingen.de