Ab 4. September wird an alle Haushalte in Kitzingen und den Ortsteilen die neue Bürgerinformationsbroschüre der Stadt Kitzingen verteilt. Im neuen Format, aktualisiert und mit vielen neuen Inhalten, ersetzt sie die Ausgabe aus dem Jahr 2016. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Sich in seiner Stadt willkommen und wohl fühlen, das ist laut Mitteilung das Ziel, das die Stadt bei der Überarbeitung der Broschüre verfolgt hat. So erhalten die Bürger einen Überblick über alle wichtigen Veranstaltungen im Jahresverlauf, lernen die „11… das muss ich unbedingt erlebt haben“ von Kitzingen kennen, erhalten einen Überblick über die Zusammensetzung im Stadtrat und Ansprechpartner aus der Stadtverwaltung, einen Überblick über alle Partner und Dienstleister im Gesundheitswesen. Auch die Adressen von Schulen, Kindergärten und Vereinen und sonstigen wichtigen Eirichtungen in der Stadt sind in der Bröoschüre aufgeführt.

Über QR-Codes können viele der Themen aus der Broschüre gleich direkt im Internet abgefragt werden. Die Bürgerinfo-Broschüre ist auch im Rathaus an der Information erhältlich.