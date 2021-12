Kitzingen vor 29 Minuten

Neue Besuchszeiten in der Klinik Kitzinger Land

Die Klinik Kitzinger Land informiert in einer Pressemitteilung, dass ab Mittwoch, 22. Dezember, nur noch von 15 bis 17 Uhr Patientenbesuche gestattet sind. Es gilt ein Besucher am Tag für eine Stunde (1-1-1-Regel) sowie 2G plus (geimpft/genesen und negativer Testnachweis). An den Feiertagen besteht die Möglichkeit, sich bis maximal 16 Uhr direkt vor Ort im Testzentrum der Klinik testen zu lassen. An den sonstigen Tagen hat das Testzentrum bis 21 Uhr geöffnet. Von den Regelungen ausgenommen sei weiterhin die Begleitung Sterbender und Väter während der Geburt, heißt es abschließend.