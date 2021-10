Wiesentheid vor 58 Minuten

Neue Bäckereifiliale in Wiesentheid

Im Rewe-Einkaufsmarkt an der Korbacherstraße in Wiesentheid eröffnete die Markt-Bäckerei Fuchs aus Markt Einersheim eine neue Filiale. Während der täglichen Öffnungszeiten von 7 Uhr bis 20 Uhr (sonntags bis 10 Uhr) gibt es mehr als 20 Brotsorten mit selbst gezüchtetem Sauerteig in Steinbacköfen ladenfertig gebacken, Brötchen und Kleingebäck sowie belegte Brötchen und Frühstück, Partygebäck auf Bestellung. Die Filiale wird zweimal täglich beliefert und backt selbst vorgefertigte Teiglinge. Gerd Fuchs legt besonderen Wert darauf, dass alle verwendeten Rohstoffe aus der Region kommen.