Etwashausen vor 1 Stunde

Neue Ausstellung "Shabby meets Art"

In Nina Wills Galerie „Wohnunikate und mehr“ gibt es bis Weihnachten eine zusätzliche Attraktion. Die Etwashäuserin, die ihr Lebensgefühl seit vielen Jahren durch individuellen „Shabby-Chic“ ausdrückt und mit viel Liebe zum Detail Möbelstücke gestaltet, hat sich mit dem ebenfalls aus Etwashausen stammenden Künstler Herbert Link zusammengetan, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Auswahl seiner Werke ist ab sofort im alten Atelier bei „Wohnunikate und mehr“ ausgestellt. Unter dem Motto „Die Farben fließen … wieder“ hat Link sich eigens mit dem Thema „Shabby“ auseinandergesetzt. „Shabby meets Art“ lautet nun auch der Titel der Ausstellung, die bis 23. Dezember jeden Samstag von 9 bis 15.30 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel.: (0170) 3097861 in der Oberen Neuen Gasse 7 zu sehen ist.