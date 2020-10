Kitzingen vor 1 Stunde

Neue Ausstellung im Fastnachtsmuseum

„Typen, Tiere, Witzfiguren. Molliköpfe in der Fastnacht“ lautet das Thema der Ausstellung, die vom 31. Oktober bis 28. Februar 2021 im Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen zu sehen ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Fastnachtsmuseums Kitzingen.