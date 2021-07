Das Kitzinger Landratsamt hat eine neue Abteilungsleiterin. Pia Englert leitet nun die Abteilung 5 "Soziales, Jugend und Familie, Senioren, Gesundheit". Sie tritt die Nachfolge von Sabrina Fröhlich an, wie das Landratsamt in einem Presseschreiben mitteilt.

Pia Englert ist 29 Jahre alt und wohnt in Würzburg. Dort hat sie in den vergangenen zwei Jahre an der Regierung von Unterfranken im Bereich Ernährung und Landwirtschaft gearbeitet, bevor sie jetzt an das Kitzinger Landratsamt gewechselt ist.

Seit 15. Juli arbeitet sie hier als Leitung der Abteilung 5, die in den vergangenen Monaten vor allem durch die Corona-Pandemie stark gefordert war. Bei ihrer neuen Tätigkeit möchte Englert aber auch die anderen Bereiche nicht aus den Augen verlieren. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Arbeit nah an den Bürgerinnen und Bürgern, die teilweise aufgrund von Notlagen ganz besonders auf die Hilfe der öffentlichen Verwaltung angewiesen sind", so Englert.

Ihre Vorgängerin Sabrina Fröhlich ist vor wenigen Wochen an die Regierung von Unterfranken zurückgekehrt. Fröhlich war für mehr als fünf Jahre als Abteilungsleiterin am Landratsamt Kitzingen tätig, wie es abschließend heißt.