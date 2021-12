Das Infrastruktur-Projekt "5G für die Stadt Kitzingen" geht voran: Vodafone hat eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und zugleich die nächste Ausbaustufe für die neue Breitbandtechnologie gestartet, wie das Unternehmen in einem Schreiben mitteilt.

Aktuell versorgt Vodafone an zwei Orten in der Stadt die Bevölkerung mit 5G. An zwei weiteren Standorten innerhalb der Stadt wird diese Technologie bis Mitte 2022 eingebaut.