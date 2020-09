Die 1987 errichtete Dettelbacher Maintalhalle hat – das ist keine Frage – ihre besten Jahre hinter sich. Deshalb ist schon länger klar: Es muss etwas passieren. Fest steht auch: Die Sache wird teuer. Grob geschätzt wird die Stadt um die zehn Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Unklar ist dagegen noch die alles entscheidende Frage: Neubau oder Generalsanierung? Auch nach der Sitzung des Stadtrates am Montag gibt es noch keine Entscheidung – wohl aber eine Strategie.

Prinzipiell gibt es drei Förderprogramme, auf die sich Dettelbach bewerben kann. So richtig passgenau ist keines davon, allein schon, weil es Schulsport, Vereine sowie größere Veranstaltungen unter einen Hut zu bringen gilt. "Hoch komplex" sei das Ganze, betonte Bürgermeister Matthias Bielek. Eines gilt aber auch nach der Montagssitzung des Stadtrates: Beide Optionen sind denkbar; das zu betonen war der Mehrheit im Rat wichtig. "Keinen Schnellschuss", warnte etwa Manfred Berger (SPD), der schon in den 1980er-Jahren bei der Planung der aktuellen Halle dabei war und eine genaue Abwägung forderte, welchen Zweck die Halle künftig vorrangig erfüllen soll.

Um sowohl für die Sanierung als auch für einen weiterhin möglichen Neubau eine Entscheidungsgrundlage zu haben, werden jetzt beide Varianten durchgespielt. Zum einen bewirbt sich Dettelbach um einen der Fördertöpfe, wobei es in diesem Fall um die Sanierungsvariante geht. Dabei wird konkret geklärt: Was kostet das Ganze, was ist an Fördergeldern möglich? Damit habe die Stadt "einen Fuß in der Tür", was die Sanierung anbelangt, wie es Marcel Hannweber (CSU) ausdrückte.

Mögliche Standorte für Neubau

Gleichzeitig wird geschaut, wie ein Neubau aussehen könnte. Wobei diese Rechnung ungemein schwieriger ist: Der mögliche Standort muss geklärt werden und ob es überhaupt eine Chance gibt, an die dafür denkbaren Flächen zu kommen. Gleichzeitig muss auch in diesem Fall nach einer passenden Förderung Ausschau gehalten werden. Und: Wird die aktuelle Halle nicht mehr benötigt, könnte dort eines Tages ein neues Baugebiet ausgewiesen werden und der Stadt Einnahmen bringen – auch das gilt es, in der Gesamtrechnung zu bedenken.

"Bei der Planung erst einmal in Richtung Sanierung gehen." Herbert Holzapfel, Zweiter Bürgermeister

Eine Prognose, wohin sich die Dinge entwickeln, war am Montag nur schwer auszumachen. Zu viele Faktoren sind noch nicht klar. Allerdings deutete sich an, dass eine Sanierung etwas günstiger sein könnte als ein Neubau. Das kann entscheidende Auswirkungen auf die Fördergelder haben. Nicht zuletzt deshalb habe es Sinn, bei der Planung "erst einmal in Richtung Sanierung zu gehen", wie Zweiter Bürgermeister Herbert Holzapfel betonte.

Um Fördermittel bewerben

Dass am Ende mit 17:2 Stimmen ein Beschluss für die Sanierung fiel, hing schlicht und ergreifend damit zusammen, dass sonst keine Bewerbung für die staatliche Förderung möglich gewesen wäre. Die tatsächliche Grundsatzentscheidung, ob Sanierung oder Neubau, wird wohl frühstens Ende dieses Jahres fallen.

Zu viel Zeit haben die Räte dafür allerdings nicht, wie der Zustand der Halle zeigt: Neben einer Heizung, die gerne mal ausfällt, ist auch das Dach längst nicht mehr dicht und an einigen Stellen regnete es bereits in die Halle. Bei einer Begutachtung der Dachkonstruktion wurden zudem schon 2006 Risse im Holz festgestellt.

Damit nicht genug: Auch sonst lässt in der über 30 Jahre alten Halle, so hatte das Volkacher Architekturbüro Jäcklein in der Mai-Stadtratssitzung aufgelistet, viel zu wünschen übrig: Von der Technik über die Heizungs- und Belüftungsanlage sowie die Beleuchtung und Wasserrohre bis hin zum Turnhallenboden und den Fenstern ist so ziemlich alles am Ende, was nur am Ende sein kann.