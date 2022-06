Die BNE-Koordinierungsstelle des Landkreises Kitzingen lädt alle beruflich oder ehrenamtlich aktiven Akteure im Bereich BNE/Umweltbildung sowie alle Interessierten am Donnerstag, 21. Juli, zum ersten diesjährigen BNE-Netzwerktreffen im Landkreis Kitzingen ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Fastnacht-Akademie, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Bei dem Termin der aktuelle Stand in der Umsetzung der geplanten "Umweltstation Kitzinger Land" sowie die neue Projektleiterin Ronja Rohlik vorgestellt. Der Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren und die zukünftige Verortung der Umweltbildungseinrichtung in der BNE-Landschaft im Kitzinger Landkreis werden an diesem Abend im Vordergrund stehen.

Anmeldung bis 4. Juli unter Tel.: (09321) 9281109 oder per E-Mail an conny.zubert@kitzingen.de