Endlich wieder ein wenig mehr Normalität für die Schützinnen und Schützen aus dem Kitzinger Gau – auch in Nenzenheim, wo in diesem Jahr nach coronabedingter Pause in 2020 am Montag wieder ein Umzug zur Kirchweih stattfand. Und auch wenn mit Sven Rünagel einer der treffsichersten Schützen wieder nach der Proklamation mit auf dem Podium stand und sich zum dritten Mal die Königswürde sicherte, war dieses Jahr doch wieder einiges anders.

Die Pandemie hatte im vergangenen Jahr auch in Iphofens größtem Stadtteil so manche Kirchweih-Tradition durcheinander gewirbelt. Die Schützengesellschaft musste auf das beliebte Bürgerschießen verzichten – wie auch in diesem Jahr. Dafür war diesmal wieder ein Schützenumzug rechtlich möglich. Angeführt von den Altmannshäuser Musikanten, Weinprinzessin Lisa Belz, Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer und den Stadträten Alexander Hansch und Udo Schumann schlängelte sich dann das Grüppchen am frühen Nachmittag vom Marktplatz aus durch die Dorfstraßen, um den noch geheimen König abzuholen. Aber nicht, wie in den vergangenen Jahren. Im Zickzack-Kurs zum "spannend machen" von Gasse zu Gasse, sondern direkt hinauf zum Schützenhaus.

Christina Hartmann erschoss sich die Kirchweihscheibe

Dort wartete Schützenkönig Sven Rünagel (443,1-Teiler) bereits mit seiner Familie und einer zünftigen Brotzeit. Seine Ritter sind Franziska Hartmann (671,6-Teiler) und Matthias Kahl (715,3-Teiler). Die Kirchweihscheibe erschoss sich Christina Hartmann mit einem 94,4-Teiler. Beste Schützin beim Wettbewerb "Damenscheibe" war Anne Bohn mit einem 227,7-Teiler, gefolgt von Stella Wolf (308,3-Teiler) und Franziska Hartmann (328,8-Teiler). Jugendkönigin wurde Stella Wolf mit einem 266,0-Teiler. Ihre Ritter sind Saskia Rünagel (604,4-Teiler) und Lucas Reißberger (772,4-Teiler)

Nach der Stärkung ging es weiter ans entgegengesetzte Ende Nenzenheims in das Feuerwehrhaus, wo die Schützengesellschaft mit Kaffee und Kuchen aufwartete und die Altmannshäuser Musikanten spielten.