Naturschützer Volkach auf Tour zu den eigenen Grundstücken

Die Vorsitzende des Bund Naturschutz Volkach, Gerda Hartner,freute sich über die Resonanz ihrer Einladung, mit dem Fahrrad die BN-Grundstücke um Volkach kennenzulernen. Vom Treffpunkt Busbahnhof Volkach ging es in Richtung Eichfeld zu den Streuobstwiesen des Bund Naturschutz Volkach, wie es in einer Pressemitteilung des Bund Naturschutz heißt. Der Ehrenvorsitzende Hans Schneider stellte den Naturinteressierten vor Ort die Eigenarten jedes Grundstücks, seine Pflege zum Erhalt der Artenvielfalt und die Historie beim Erwerb vor. „Ob trockener oder feuchter Untergrund, ob lehmig oder sandig - jede Streuobstwiese bietet zahlreichen Tier und Pflanzenarten einen einzigartigen Lebensraum“, betonte der Naturschützer, auf dessen Initiative viele BN-Grundstücke in den siebziger und achtziger Jahren erworben wurden. Voraussetzung für die Entwicklung einer mittlerweile selten gewordenen Insektenwelt sei es, die Bedürfnisse der Arten zu kennen und zu berücksichtigen. Bei wunderschönen Schmetterlingen seien viele Menschen begeistert. Aber bei den Raupen, die auf unterschiedliche Fresspflanzen angewiesen sind, lässt die Begeisterung oft nach. Dabei sei der Falter und die Raupe dasselbe Tier. Gerda Hartner ergriff auf den Streuobstwiesen die Gelegenheit, die Gäste über die Möglichkeiten zu informieren, zum Erhalt der Biodiversität beizutragen.