Die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung ihres Stadtteils einzubeziehen, ist wesentlicher Bestandteil des Städtebauförderungsprogramms Sozialer Zusammenhalt (vorher Soziale Stadt) in der Kitzinger Siedlung. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern wurde in den letzten beiden Jahren ein Grünflächenkonzept für die öffentlichen Grünflächen erarbeitet, welches nun schrittweise umgesetzt werde, heißt es in einer Pressemitteilung des Quartiersmanagement Soziale Stadt.

In den vergangenen Monaten wurden im Bürgerarbeitskreis Ideen für die Umgestaltung des ehemaligen sogenannten "Ami-Spielplatzes" zur Grünfläche Königsberger Straße gesammelt. Der Konsens lag auf einer naturnahen, barrierearmen Gestaltung mit ein bis zwei Spielgeräten – Karussell und Trampolin.

Natürliches Spielen ermöglichen

Die vorhandenen Büsche und Hügel sollten nach Möglichkeit bestehen bleiben, um weiterhin natürliches Spielen zu ermöglichen. Nachdem Angebote für die Umsetzung eingeholt wurden und ein Antrag für Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt gestellt war, konnte die Aufwertung im Herbst 2021 beginnen.

Anfang Oktober wurden durch den städtischen Bauhof zur Vorbereitung der Umgestaltung die Bauzäune und die Einzäunung durch Maschendraht entfernt. Anschließend wurden Pflegemaßnahmen durch die Stadtgärtnerei durchgeführt. Mitte Oktober nahm das GaLa-Bau-Unternehmen Maingarten gGmbH die Arbeit auf: Im westlichen Teil des Geländes wurde die Freifläche mit Hügeln modelliert. An diese schließt sich ein neu gepflasterter Rundweg an, in dessen Zentrum die beiden Spielgeräte aufgebaut wurden.

Besuch von den Mondkindern

Der schnelle Fortschritt der Arbeiten blieb nicht verborgen: Einmal in der Woche besuchten die Mondkinder aus dem Kindergarten Friedenskirche die Baustelle. In der Adventszeit hatten sie Lebkuchenherzen für die Arbeiter zur Stärkung mitgebracht. Ein Kind aus der Gruppe lobte die Arbeiter mit Daumen nach oben und sagte: „Ihr seid spitze, macht weiter so!“

Ende Dezember wurden die Baumaßnahmen auf dem Gelände abgeschlossen, so die Mitteilung. Im Frühjahr, bei wärmerer Witterung, wird bepflanzt und Rasen angesät. Erst wenn der Rasen trittfest ist, wird die Grünfläche wieder öffentlich zugänglich sein.