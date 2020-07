Kitzingen vor 39 Minuten

Naturfreunde Kitzingen wanderten im Spessart

Endlich konnten die Naturfreunde Kitzingen wieder ihre Wanderschuhe anziehen und begaben sich mit 27 Personen auf den Spuren der Spessarträuber, heißt es in einer Pressemitteilung. Die 14 Kilometer lange Wanderung ging am Hohe Wart Haus, das mitten im Wald liegt, los und man wanderte in das romantische Elsavatal nach Hessenthal. Dort besichtigten die Teilnehmer die dreiteilige Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt aus dem 13. Jahrhundert mit der Kreuzigungsgruppe von Backoffen, den Altar von Tilman Riemenschneider und die Familiengrabstätte der Echters. Weiter ging es bergauf durch den dichten Spessartwald bis zum Wasserschloss, das im Renaissance-Stil erbaut ist. Das Schloss besteht aus einem Kapellenturm, zwei Treppengiebeln, dem 30 Meter hohen Bergfried und einem erkergeschmückten Torflügel. Nach einer kurzen Pause wanderte die Naturfreunde vorbei an der Gruftkapelle Sankt Maria, zum Ausgangspunkt zurück und stärkten sich am selbstgebrauten Bier im Hohe Wart Haus, bevor man die Heimreise antrat.