Naturfreunde Kitzingen mit dem Rad unterwegs ins Taubertal

Eine dreitägige Rundradtour von Ochsenfurt nach Werbach an der Tauber unternahm eine zehnköpfige Gruppe der Naturfreunde Kitzingen unter der Führung von Hanne Brandmann. Die erste Etappe über 59 km führte ab Ochsenfurt über Gossmanndorf, Darstadt, Essfeld, Giebelstadt Gaubüttelbrunn, Wittighausen, Tauberbischofsheim, der Tauber entlang nach Werbach, wo Quartier bezogen wurde. Werbach liegt in einen der landschaftlich reizvollsten Teile des lieblichen Taubertals. Am nächsten Tag wurde eine Rundtour von 51 km von Werbach über Gamburg, wo einige die im 12. Jahrhundert erbaute Höhenburganlage, die 242 m auf den hohen Schlossberg liegt, erkundeten. Weiter ging es vorbei am Kloster Bronnbach, eine ehemalige Zisterzienserabtei, in die Fachwerkstadt Wertheim, verbunden mit einen kleinen Rundgang der Innenstadt. Bevor man wieder am letzten Tag die dritte Etappe über 52 km in Angriff nahm wurde ein Abstecher zu der Wallfahrtskapelle Liebfrauenbrunn, die im gotischen Baustil aus roten Taubentaler Sandstein errichtet ist, unternommen und radelte dann zurück über Oberaltertheim, Eisingen, Waldbrunn, Würzburg zum Ausgangspunkt nach Ochsenfurt. Da alle mit E-Bikes unterwegs waren, wurden an diesen drei Tagen insgesamt 162 km zurückgelegt.