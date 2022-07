Es war eine gelungene Aktion der Stadelschwarzacher Dorfgemeinschaft – der Familien-Grenzgang am ersten Samstag im Juli. Rund 50 Stadelschwarzacherinnen und und Stadelschwarzacher hatten sich aufgemacht die nördliche Gemarkungsgrenze zu erkunden.

Für den richtigen Weg, den richtigen Pfad entlang der Grenze waren an diesem Nachmittag die Stadelschwarzacher Feldgeschworenen verantwortlich, allen voran deren Obmann Thomas Virnekäs. Er ging voraus entlang der Grenzsteine und erzählte so manche Anekdote rum um die Grenze und den Nachbargemarkungen. Selbst ein Gewinnspiel hatte er unterwegs eingebaut, so konnte man abschätzen, wie lange die gemeinsame Grenze zwischen Stadelschwarzach und Brünnau verläuft. 574 Meter war die Lösung an der Gerhard Lang mit seiner Schätzung am nächsten dran lag. An der Grenze zur Gemarkung Järkendorf am wunderschönen Holzkreuz von Bert Grebner wurde dann eine Rast eingelegt bei der es kalte Getränke, Kaffee und Kuchen gab, organsiert und vor Ort gebracht von den Stadelschwarzacher Kirchweihburschen.

Das Ende des rund zehn Kilometer langen Weges durch Stadelschwarzachs Norden war dann das örtliche Feuerwehhaus, wo mit der Ankunft die Feier zum diesjährigen Johannisfeuer eröffnet wurde. Alle Kinder, die an dem Flurgang teilgenommen hatten, bekamen dort noch eine Bratwurst zur Stärkung, gegrillt von der Feuerwehr, spendiert von den Kirchweihburschen. Der Grenzgang 2022, der nach vielen Jahren endlich wieder mal stattfand, war ein toller Nachmittag für Jung und Alt, von der sieben Monate jungen Alma Beyer bis hin zum 85-jährigen Feldgeschworenen Edgar Düring und so weiß der Nachwuchs nun auch ein bisschen besser Bescheid, wo die Heimatgrenzen verlaufen.

Von: Dominik Berthel (Pressearbeit, Dorfgemeinschaft Stadelschwarzach)