Volkach vor 1 Stunde

"Natürlich Wein genießen": Fränkische Ökowinzer präsentieren ihre Weine auf der Volkacher Vogelsburg

"Natürlich Wein genießen" - So lautet das Motto der Fränkischen Ökowinzer bei ihrer Weinpräsentation am Montag, 15. August. Der Bund Fränkischer Ökowinzer und -weingüter lädt zum 14. Mal auf die Vogelsburg bei Volkach ein, heißt es in einer Mitteilung von Frankenwein-Frankenland.