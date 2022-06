Kitzingen vor 50 Minuten

"Natürlich Kitzingen": Aktionstag am Kitzinger Marktplatz

Mit gutem Beispiel wollen Uwe G. Hartmann und weitere Mitglieder des Kitzinger Stadtrates am Freitag, 17. Juni, vorangehen. Von 14 bis 17 Uhr lädt der Umweltreferent unter dem Stichwort „Natürlich Kitzingen“ zu einem Aktionstag am Marktplatz ein. Während zwei Stadträte an einem Informationsstand stehen, werden ihre Kollegen, ausgestattet mit Greifern und Blauen Säcken vom Bauhof, für Sauberkeit in der Innenstadt sorgen, teilt die Stadt Kitzingen mit. Außerdem wollen Hartmann und seine Helfer an diesem Tag insgesamt 350 Taschen-Aschenbecher kostenlos verteilen.