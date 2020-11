Wiesentheid vor 34 Minuten

Namen & Notizen: Liebald und Karb sind neue Vorsitzende des Elternbeirats

Das Gymnasium in Wiesentheid hat neue Vorsitzende des Elternbeirats. An die Stelle des seit vielen Jahren an der Spitze stehenden, langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Stöcker und seiner Vertreterin Margarita Schraut rücken nun Andreas Liebald (Vorsitzender) und Susanne Karb (Stellvertreterin). Der Schulleiter des Steigerwald-Landschulheims, Achim Höfle, nutzte bei einem Treffen die Gelegenheit und bedankte sich beim bisherigen Vorsitzenden Wolfgang Stöcker für die über viele Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit, informiert die Schule in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig wünschte Höfle den Nachfolgern ein glückliches Händchen bei ihrer Tätigkeit.