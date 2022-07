Der Altmain im Landkreis Kitzingen hat eine große Bedeutung für die Natur- und Artenvielfalt in der Region. Das geht aus einem Presseschreiben des Kitzinger Landratsamtes hervor, dem die folgenden Informationen entnommen sind: Dieser Flussabschnitt ist der ursprüngliche Verlauf des Mainkanals zwischen Volkach und Schwarzach, der für die Binnenschifffahrt genutzt wurde. Seit der Fertigstellung des Kanals wird großer Wert daraufgelegt, den Altmain wieder in seinen natürlichen Ursprung zu versetzen.

Die Einstellung der Schifffahrt lockte in den vergangenen Jahren viele Erholungssuchende an den Main, um dort zu baden oder um sich mit Kanus, SUPs oder Luftmatratzen auf dem Fluss fortzubewegen. Um die Schönheit des Altmains, seine Ufer und auch seine Artenvielfalt zu erhalten, muss mit den Flächen weiterhin gut umgegangen werden.

Eisvogel ist das neue Maskottchen des Naturschutzgebietes

Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Kitzingen hat deshalb ein Projekt ins Leben gerufen und dafür einen der selteneren Bewohner des Altmains als Symbol dafür hergenommen, den Eisvogel. Das neue Maskottchen ziert dabei die Informations-Banner und -Flyer, die in einem speziellen Design angefertigt wurden, damit die Erholungssuchenden darauf aufmerksam werden und auf das Naturschutzgebiet achtgeben.

Das neue Aushängeschild für den Schutz des Altmains benötigt nun dringend einen Namen. Deshalb wurde ein Gewinnspiel ins Leben gerufen, an dem Schulklassen, Kindergärten und Familien mitmachen und einen möglichen Namen für den Eisvogel einreichen können. Einsendeschluss ist der 31. Juli. Die Siegerinnen und Sieger dürfen sich auf einen Ausflug am Altmain mit einer kindgerechten Naturschutzführung und der Beobachtung der Tiere sowie Pflanzenkunde freuen.

Namensvorschläge per E-Mail an naturschutz@kitzingen.de oder per Post an die Untere Naturschutzbehörde, Kaiserstraße 4, 97318 Kitzingen, z. H. Lisa Nowak. Auch Bilder oder selbst Gebasteltes dürfen eingereicht werden.