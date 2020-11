Welche Auswirkungen hat Corona auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)? Gewaltige, sagte Günter Rauh bei der Sitzung des Verkehrs- und Umweltausschusses im Landratsamt in Kitzingen. Gerade das Thema Bus müsse man ständig im Auge behalten, betonte der Mann, der am Landratsamt zuständig ist für den ÖPNV. Nachdem es keine verbindliche Corona-Regel gebe, wie viele Personen beispielsweise in einen normalen 85-Personen-Bus dürfen, machte er eine eigene Rechnung auf: Maximal 60 Fahrgäste sollten es sein, "um wenigstens einen gewissen Abstand einzuhalten".

Um Überfüllungen abzufangen, seien aktuell zehn Busse zusätzlich im Einsatz. Man sei bestrebt, auf Entwicklungen möglichst flexibel zu reagieren. So hatte man eigentlich angenommen, dass die Fahrgastzahlen im Herbst steigen, "doch das ist bisher nicht passiert", so der Fachmann. Eine schlüssige Erklärung gebe es dafür bisher nicht.

Wie Rauh weiter ausführte, würden vor allem bei der Schülerbeförderung an den Haltestellen "die Corona-Regeln oft überhaupt nicht eingehalten". Bei Stichproben sei lediglich das Frankenlandschulheim Gaibach positiv aufgefallen, dort würde an der Haltestelle "sehr vorbildlich" für Ordnung gesorgt.

25 weitere Busse wären möglich

Würden jetzt im Winter die Gästezahlen in den Bussen steigen, könnte man – rein theoretisch – nachbessern: 25 weitere Busse, die beispielsweise in normalen Zeiten als Reisebusse unterwegs sind, stünden bereit. Das vom Freistaat dafür zur Verfügung gestellte Geld schöpft der Landkreis hier nur zur Hälfte aus, von möglichen 120 000 Euro werden 70 000 aktuell in Anspruch genommen. Das Problem ist allerdings: Es stehen gerade einmal zwei Busfahrer für eine flexible Aufstockung bereit. Weshalb man sich lieber nicht ausmalen will, was passiert, wenn die Riege der Busfahrer etwa durch eine Corona-Erkrankung dezimiert wird. Dann müsse als "äußerster Notfallplan" womöglich auf die Bundeswehr zurückgegriffen werden, sagte Rauh.

Immerhin finanziell kommt der Kreis beim ÖPNV mit einem blauen Auge davon. Neben dem Geld für die zusätzlichen Busse gebe es auch Mittel, um die zurückgegangenen Fahrgastzahlen aufzufangen. Für die laut Rauh "erheblichen Ausfälle" würde es um die 170 000 Euro an Zuschüssen geben. Damit werde es am Ende für dieses Jahr im Kreishaushalt vermutlich ein Loch von 20 000 bis 30 000 Euro geben.

Zeitplan bei Mainschleifenbahn steht

Auch über den aktuellen Stand beim Thema Mainschleifenbahn informierte Rauh die Kreisräte. Er zeigte sich optimistisch, dass der geplante Starttermin im Januar 2026 gehalten werden könne. Um die rund 14 Kilometer Gleisanlage zwischen Volkach und Seligenstadt fit zu machen und den Anforderungen des künftigen Bahnverkehrs anzupassen, seien bis zu 15 Millionen Euro notwendig. Welche Fördermittel es genau gibt, stehe noch nicht fest. Im Grunde müsse mit den Gleisen, den Bahnübergängen und den Weichen so ziemlich alles neu gemacht werden. Die Verkehrsanbindung der Haltestellen und die Park&Ride-Parkplätze sind Aufgabe der betreffenden Kommunen Volkach, Eisenheim und Prosselsheim.