Närrische Weinprobe des Weinbauvereins Albertshofen

Auch die zweite Online-Weinprobe des Weinbauvereins Albertshofen war ein voller Erfolg. Via Videokonferenz haben sich alle rund 240 Teilnehmer im virtuellen Raum am Faschingssamstag eingefunden um die Weinprobe live mit zu machen. Nach dem Zuspruch vom Vorjahr war für die Veranstalter klar eine Neuauflage zu wagen um den Gästen in der momentanen Situation ein paar unbeschwerte Stunden zu bereiten, teilt der Weinbauverband Albertshofen mit.