Eine außergewöhnliche Baustelle sorgte in der Nacht auf Sonntag für eine Sperrung der A 3 bei Schlüsselfeld und der Rastanlage Steigerwald: Das Einsetzen einer überdimensionalen Stahlbrücke über die gesamte Autobahnbreite war eine technische Herausforderung für die beteiligten Firmen aus mehreren Ländern, zumal sie nur eine Nacht Zeit dafür hatten.

Geleitet wurde die Unternehmung von der Autobahnbau-Arbeitsgemeinschaft Arge A3-Steigerwaldautobahn mit Sitz in Geiselwind. Sie führt derzeit die Vorbereitungsarbeiten für den sechsspurigen Ausbau der Autobahn zwischen Erlangen und dem Biebelrieder Kreuz durch. "Von geplanten 22 Brücken ist das heute die erste", meinte Ralph Haß-Talhouk, Oberbauleiter der Arge und Einsatzleiter für eine Nacht. 256 Tonnen Stahl mit einer Länge von 70 und einer Breite von zehn Metern mussten dazu bewegt werden. "Es wird spannend", meinte er anfangs.

Der 54-jährige Ingenieur ist ein Spezialist in Sachen Hoch- und Tiefbau. Den Straßenbau hat er "von der Pieke auf gelernt". 25 Jahre war er in aller Herren Länder tätig. Saudi-Arabien, Libanon, Afghanistan, China und Pakistan. Die nächsten fünf Jahre wird der gebürtige Lübecker allerdings zum Großteil in einer Ferienwohnung in Iphofen verbringen. So lange plant seine Firma den Komplettausbau der Autobahn.

Fünf Jahre auf der Baustelle

Die Ingenieure hatten sich einen Trick einfallen lassen, um die Sperrung der Autobahn möglichst kurz zu halten: Nach der eigentlichen Brückenbaustelle, auf der bisher nur die beiden Widerlager in die Böschungen installiert wurden, hatte die Firma auf einem ehemaligen Autobahnparkplatz einen Vormontageplatz errichtet. Eingeebnet, teilweise mit Schotter aufgefüllt und mit einem direkten, weitläufigen Zugang zur Autobahn versehen.

Vor einigen Tagen brachten Schwertransporter die aus vier Teilen bestehende Stahlbrücke zu dem Platz, auf dem die Arge mittlerweile mehrere einbetonierte Eisengerüste nach einem genauen Plan der Stahlbaufirma errichtet hatte. Auf diesen Gerüsten schweißte dann die Lieferfirma die Teile zu einem einzigen, riesigen Stahlbrückenwerk zusammen. Um die Brücke nun in ihrer ganzen Größe zur eigentlichen Baustelle zu transportieren, war eine komplizierte und außergewöhnliche Technik gefordert. Hierbei kamen zwei selbstfahrende Hubtransporter zum Einsatz.

"Es gibt nichts, was uns zu hoch oder zu schwer ist." Ben, belgischer Vorarbeiter

Dabei handelte es sich um quadratische, aus mehreren Achsen bestehende Hubbühnen mit einer Vielzahl von kleinen Rädern, die sich in alle Richtungen drehen lassen. "Im Baujargon nennen wir die Tausendfüßler, erklärte der Oberbauleiter. Eine belgische Firma hat diese Geräte auf Tiefladern angefahren. Der belgische Vorarbeiter steuerte die schweren Arbeitsgeräte lediglich mit einer großen Fernbedienung. "Je nach Last können wir ein, zwei, drei oder mehr Hubbühnen verwenden. Sie sind miteinander koppelbar", erklärt Ben. "Es gibt nichts, was uns zu hoch oder zu schwer ist."

Für die 256 Tonnen braucht er nur zwei der Hubbühnen, die er zentimetergenau unter das Vorgerüst fährt und das Stahlteil aufnimmt. Nachdem die Autobahnpolizei Biebelried die Fahrbahnsperre bestätigt hatte, bewegte sich die Transporteinheit mit einer Geschwindigkeit von einem Kilometer pro Stunde in Richtung Brückenbaustelle. Gefolgt von einer Gruppe aus Arbeitern, die zu Fuß rundum die Spureinhaltung kontrollierte. Am Bestimmungsort warteten bereits viele Gäste. Ben musste das in Längsform transportierte Stahlteil quer zur Fahrbahn drehen. Hierzu wurde die Mittel- und Außenleitplanke entfernt, so dass die Hubbühnen sich drehen und rangieren konnten.

Als die Brücke am Stück über ihre neuen Lager einschwenkte, hielten alle die Luft an: "Passen die überdimensionalen Bolzen in die Löcher der Eisenträger am Widerlager, wenn es abgesenkt wird?" Polier Armin Müller war sich sicher. Er ist für die Bauwerke am Widerlager verantwortlich und übrigens als einziger der vielen Beschäftigten ein Einheimischer. Er kommt aus Nenzenheim.

Passt auf den Zentimeter

Zentimeter für Zentimeter ließ der belgische Vorarbeiter das Stahlbauteil, das in der Dunkelheit wie ein drohendes Riesen-Insekt aus der Vorzeit über der Baustelle schwebte, herunter. "Wir haben zwar einige Zentimter als Reserve", meinte Müller, "aber viel korrigieren können wir nicht."

Passt! Als das Gewerk einrastete, hob der Polier für alle sichtbar seinen Arm – mit dem Daumen nach oben. Und dann kam das, was nicht erwartet war: Zwei junge Bauarbeiter aus Polen hatten einen transportablen Lautsprecher dabei und spielten den Song "We are the Champions" ab. Alle Beteiligten sangen mit. Um 1 Uhr morgens bei Minusgraden mitten auf der Autobahn.

Das Lied drückte aus, was die etwa 30 Autobahnbauer aus verschiedenen Länder mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Lebenseinstellungen in diesem Moment gefühlt haben mochten: Das gelungene Werk war eine exzellente Teamleistung.