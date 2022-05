Nackte Tatsachen am Baggersee haben vor drei Jahren den Dettelbacher Stadtrat aufgeschreckt. Anzüglich und frivol fanden manche die dortigen Zustände. Rund um den See gehe es mitunter "fast wie in einem Porno" zu, hieß es. Dort werde "nackt herumgetanzt" und, schlimmer noch: Der See werde auf einschlägigen Internetseiten als Sextreff erwähnt. Porno? Sextreff? Dettelbach bekam einen Zungenschlag, der in den Ohren der besorgten Stadtoberen unbedingt zu vermeiden war. Wenn schon tanzen, dann in entsprechendem Outfit. Also erließ der Stadtrat eine "Verordnung über das Tragen von Badekleidung beim öffentlichen Baden im Stadtgebiet" (kurz: BadekleidungsVO), um die "Szene" loszuwerden.

Wochenlang schlug die Sache Wellen – in sozialen Netzwerken, in der Presse, weniger am See, dort ebbten die Probleme ab. Hin und wieder bekommt Dettelbach trotzdem ungebetenen Besuch, so wie jetzt am Wochenende. Die Kitzinger Polizei stellte bei einer routinemäßigen Kontrolle zwei Männer, 58 und 62 Jahre alt, so wie Gott sie geschaffen hat, also im "Adamskostüm", wie die Polizei schreibt. Näheres teilt die Inspektion nicht mit – nicht, ob sie nackt herumtanzten oder einen Porno drehten. Oder einfach nur in der Sonne lagen. Was letztlich auch egal ist, denn so oder so wird gegen die Kleiderlosen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Hätten sie beim "Wasser-, Luft- oder Sonnenbaden" nur mal ein Stück Stoff getragen. Oder sich besser versteckt. "Öffentlich baden" bedeutet laut BadekleidungsVO, dass sich jemand "an einem Platz befindet, zu dem allgemein Zutritt gegeben ist oder erlangt werden kann oder der ohne besondere Vorkehrungen eingesehen werden kann". Auf deutsche Verordnungen ist Verlass. Die Ertappten erwartet nun ein Bußgeld.