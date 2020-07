Volkach vor 55 Minuten

Nachwuchs des TC Volkach feiert erste Siege

Der Nachwuchs des TC Volkach jagt nach der Coronapause wieder eifrig dem gelben Filzball hinterher. Auch in der Punktspielrunde des BTV konnten die Knaben 14 und Bambini 12 bereits ihre ersten Siege feiern, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Tennisclub ist stolz auf seinen Nachwuchs und möchte den jungen Spielern in erster Linie Spaß am Tennissport vermitteln und sie zugleich optimal fördern. Neben dem erfreulichen Zulauf in der jüngsten Vergangenheit freut sich die Jugendabteilung auch über weitere Neueinsteiger jeden Alters.