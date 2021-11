Kitzingen vor 51 Minuten

Nachts im Museum

"Närrisch gruseln, das ist schön und schnell vergisst Du Halloween", unter diesem Motto hatte die Deutsche Fastnachts-Akademie zu einer Museumsführung der besonderen Art eingeladen. Viele kamen und nicht wenige mussten auf die Warteliste. Romana Wahner, Leiterin der Akademie, hatte die Idee zu dieser fastnächtlich-gruseligen Veranstaltung und dazu den Museums-Oldtimer Hans Driesel ins Boot geholt. Weitere Mitwirkende waren aus Mittelfranken und der Rhön gekommen, so die "Spalter Fleckli", die Allersberger Gruppe "Anima Veritatis" (in schaurig-schöner Maskerade) sowie die "Unterelsbacher Fosenöchter". Romana Wahner und Hans Driesel führten im lebhaften Wechselgespräch durch die Ausstellung. Obgleich Gruseln angesagt, wurden die Beiträge immer wieder durch Heiterkeit unterbrochen, so wenn Hans Driesel augenzwinkernd teuflische Texte rezitierte, oder unvermittelt eine vermummte Figur aus dem Dunkel auftauchte. Romana Wahner geleitete charmant durch die Veranstaltung, die im Saal der Akademie ihren Abschluss fand. Dort hatten sich die Fastnachtsläufer demaskiert und beantworteten Fragen aus dem Publikum. Aufgrund des guten Zuspruchs soll die gleichermaßen interessante wie amüsante Museumsführung zu gegebener Zeit eine Wiederauflage erfahren.