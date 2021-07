Fast wären es mehr Zuhörer als Gemeinderatsmitglieder gewesen. So aber hielten sich beide Parteien mit je neun Leuten die Waage. Ein Grund des Interesses wohl waren die beiden Tagesordnungspunkte, die sich mit isolierten Abweichungen im neuen Wässerndorfer Baugebiet beschäftigten. Natürlich ging es um die Einfriedungen.

Nicht zum ersten und vermutlich auch nicht zum letzten Mal durfte sich der Marktgemeinderat Seinsheim mit Befreiungen vom Bebauungsplan "An der Leite" in Wässerndorf beschäftigen. Dieses Mal ging es um zwei Grundstücke, die bereits mit einer Einfriedung versehen sind, die aber nicht mit den Festsetzungen im Bebauungsplan konform geht.

"Wir haben eine Bauordnung, an die sich jeder halten muss", betonte Marktgemeinderat Christian Sämann. Jeder könne sich aber um eine Befreiung bemühen. Um solch isolierte Abweichungen ging es dann auch bei zwei Grundstücken. "Jedes Grundstück muss einzeln betrachtet werden", erklärte Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Problematischer wird es, wenn die Grundstückseigentümer bereits tätig geworden sind, wie in den beiden Fällen, um die es nun in der Sitzung ging.

Sockel darf höher werden

Nach längerer Diskussion stimmte der Gemeinderat den Abweichungen zu. Die Sockelhöhe darf nun 80 statt 20 Zentimeter betragen, der Sichtschutz darf die 1,5 Meter überschreiten. Die bestehende Mauer muss nicht zurückgebaut werden, es darf allerdings keine weitere errichtet werden. Zugelassen sind nämlich laut Bebauungsplan nur ein Maschendrahtzaun, ein Holzzaun oder eine Sichtschutzhecke. Entfernt werden müssen aber die Einfriedungen aus Strohmatten, Europaletten und Blech. Ähnliche Entscheidungen traf das Gremium für ein weiteres Grundstück in diesem Baugebiet.

Bürgermeisterin Ruth Albrecht wies darauf hin, dass es auf den Grundstücken nicht mehr als neun Meter umbaute Fläche geben dürfe. Auch erklärte sie, dass genehmigte Abweichungen für das Wohnhaus nicht gleichzeitig auch für Nebengebäude gelten. Für jedes müsse eine Befreiung beantragt werden, auch wenn eine solche schon einmal im Baugebiet erteilt worden ist. Dies traf vor allem für ein Nebengebäude zu, das die Baubehörde am Landratsamt nahe der Straße genehmigt hatte. Aber nur das Gebäude an sich. Da es ein Flachdach statt eines Sattel- oder Walmdaches hat, muss auch hier eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans beantragt werden.

Quadersteine auf Gemeindegrund

Einstimmig dagegen beschloss der Gemeinderat, einem Bürger zu gestatten, 20 Zentimeter Gemeindegrund in Anspruch zu nehmen, die er für eine ordentliche Befestigung mit Quadersteinen benötigt. Da dadurch auch die Gesamtsituation der Hangfläche verbessert wird, stimmte der Marktgemeinderat zu. Die Angelegenheit wird natürlich vertraglich geregelt.

Da das Landratsamt einem Plan zur Erweiterung einer Hofanlage des bestehenden Bauernhofes mit Neubau eines Einfamilienhauses in Wässerndorf nicht zustimmen konnte, lag nun ein geänderter Plan vor, dem der Marktgemeinderat erneut sein Einvernehmen erteilte. Mittlerweile liegt auch ein Nachweis für das Überschwemmungsgebiets des Ickbachs vor.