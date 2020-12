"Ich stehe immer noch staunend davor, was Schwester Cäcilie in ihrem Leben alles geleistet hat." Mit diesen Worten würdigt Schwester Hedwig, die Priorin der Gemeinschaft der Augustinusschwestern auf der Vogelsburg, Leben und Wirken ihrer Mitschwester Cäcilie. 100 Jahre wäre diese am Mittwoch, 23. Dezember, geworden. Doch wenige Tage vor ihrem Geburtstag ist sie am 12. Dezember im Haus Augustinianum, dem Sitz der Augustinusschwestern in Würzburg, gestorben und wurde bereits beerdigt. Schwester Cäcilie ist, wie die Priorin es beschreibt, vom "Land des Vergessens" im "Land des Schauens" angekommen. "Ein Leben voller Weitherzigkeit ging zu Ende."

Priorin und promovierte Medizinerin

Noch bevor die Verstorbene Marianne Mehler, wie Schwester Cäcilies weltlicher Name lautet, im Jahr 1949 mit dem Studium der Medizin in Würzburg begonnen hatte, war sie Priorin der Gemeinschaft der Augustinusschwestern geworden. Als sie ihr Studium 1954 mit der Promotion abschloss, begann ihre Zeit als Assistenzärztin. Von 1956 bis 1962 war sie als Dr. Mehler im Volkacher Krankenhaus tätig und bei allen Patienten wegen ihrer sorgfältigen und freundlichen Betreuung äußerst beliebt.

Ende der 50er Jahre wurde die Vogelsburg von der Ordensgemeinschaft übernommen und es begann eine Zeit des kompletten Umbaus der Gebäude. Als Priorin musste sich Schwester Cäcilie um alle Baumaßnahmen kümmern: Ausbau der Kirche mit Dachrenovierung, Sanierung des Burggebäudes, Abriss einer alten Scheune und der Neubau der Gaststätte. Und natürlich war sie auch für die Finanzierung verantwortlich. "Sie hat die Vogelsburg vor dem Verfall gerettet", sagt Schwester Hedwig.

Pilgerreisen waren ihre Leidenschaft

Dennoch war sie bis zum Jahr 1971 als Ärztin tätig, wenn sie gerufen wurde. So machte sie Vertretungsdienste im Volkacher Krankenhaus und bei niedergelassenen Ärzten im Ort. Ab dann stellte sie ihr Leben ganz in den Dienst der Ordensgemeinschaft. Dies machte es ihr auch möglich, verstärkt ihrer Leidenschaft nachzugehen, dem Pilgerreisen. "Es fiel ihr allerdings sicher nicht leicht, ihren Beruf als Ärztin aufzugeben", ergänzt die Priorin.

Im Jahr 1998 ist Schwester Cäcilie nach Würzburg, in das neu errichtete Augustinianum umgezogen, hat aber weiter ständig den Kontakt zu den Ordensschwestern auf der Vogelsburg gepflegt. "Sie hat die Vogelsburg in die Neue Zeit gebracht", fasst Rainer Sauer, der Vorsitzende des Freundeskreises Vogelsburg, das fruchtbare Wirken der Verstorbenen zusammen.