Kitzingen vor 16 Minuten

Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette

In der Wintervortragsreihe des Universitätsbundes Würzburg bietet die Volkshochschule Kitzingen am Mittwoch, 9. März, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen einen Vortrag von Jasmin Möller vom Lehrstuhl für BWL und Industriebetriebslehre an.