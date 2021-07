Greußenheim vor 1 Stunde

Nachhaltigkeit im Alltag

Unter dem Motto "DU machst den Unterschied! – vom Wissen zum Tun" hatte die memo Stiftung von Mai bis Juli zu einem Kreativ-Wettbewerb in Mainfranken für mehr nachhaltiges Verhalten im Alltag und beim Konsum aufgerufen. Künstlerinnen und Künstler, Kreative und alle in der Region Mainfranken, die mitmachen wollten, waren aufgefordert, ihre Idee für nachhaltiges Leben und nachhaltigen Konsum in einen kreativen Plakatentwurf umzusetzen. Das kündigt die Stiftung in einem Schreiben an die Presse an.