Die Volkshochschule Volkach I Gerolzhofen geht mit gutem Beispiel voran und wird künftig noch nachhaltiger und ressourcenschonender agieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach.

Erstes Projekt: Das vhs-Programmheft wird es ab dem Herbstsemester 2022 nur noch auf Bestellung geben. Es wird nicht mehr automatisch in jeden Haushalt verteilt. Für diejenigen, die gerne eine Papierausgabe des Programmheftes in Händen halten möchten, reicht ein Klick auf der Homepage und schon ist das Heft bestellt und landet termingerecht im Briefkasten. Es gibt auch ein Formular in der Geschäftsstelle. Selbstverständlich liegen die Exemplare auch weiterhin zur Selbstabholung in den jeweiligen Geschäftsstellen (Rathäuser Volkach und Gerolzhofen| Außenstellen) bzw. auch in der Tourist-Information in Gerolzhofen bereit.

Geringerer Papierverbrauch

„Durch den geringeren Papierverbrauch schützen wir Ressourcen, ohne dass Nachteile für unsere Kunden entstehen. Im Gegenteil. Mit dem angedachten Abo-Modell stellen wir sicher, dass jeder, der ein Exemplar unseres Programmheftes haben möchte, auch eines bekommt,“ betont die Leiterin der vhs Volkach, Susanne Holst-Steppat, in der Mitteilung. Die Leiterin der vhs Gerolzhofen, Cornelia Kröber, ist davon überzeugt, „dass wir mit einer geringeren Auflage unserer Printausgabe und einem personalisierten Vertrieb effektiver und nachhaltiger werden. Denn Kundenzufriedenheit und Ökologie liegen uns am Herzen.“

Kursangebot online ansehen

Zusätzliches Angebot der Volkshochschule Volkach I Gerolzhofen: Ab sofort können Interessenten die Programmhefte auch über die Homepage www.vhs-vo-geo.de bestellen. Neu ist die Möglichkeit, sich auf der Homepage mithilfe der Durchblätter-Funktion das vielfältige Kursangebot genau und in aller Ruhe online anzusehen und sich Anregungen zu holen.

Wer sich das kostenfreie Programmheft-Abo bestellen möchte, wendet sich an die jeweilige vhs-Geschäftsstelle in Volkach und Gerolzhofen und das persönliche vhs-Programmheft wird per Post zugestellt.

Kontakt: Vhs Volkach, Tel.: (09381) 40128; vhs Gerolzhofen, Tel.: (09382) 99603; E-Mail: info@vhs-vo-geo.de