Kleine Dinge erledigen im Haushalt oder einfach nur zu einem netten Plausch vorbeikommen: Dafür ist die Nachbarschaftshilfe Unterickelsheim da. Jetzt feiert die Initiative ihren zehnten Geburtstag.

"Füreinander da sein, füreinander Zeit haben" – das war vor zehn Jahren und ist heute der Wunsch der Unterickelsheimer Nachbarschaftshilfe. Zwischen neun und elf Leute sind in der Gruppe. "Der eine macht das, die andere das", freut sich Gerda Mertig (72), die die Nachbarschaftshilfe seit zehn Jahren koordiniert und gut 40 Jahre als Krankenschwester gearbeitet hat. Von denen, die von Anfang an mit dabei sind, sind manche nun auch schon in einem Alter, wo bei bestimmten Dingen etwas Hilfe benötigt wird. Eine Unterickelsheimerin hilft weiterhin, dass sie einfach einen Kuchen für andere backt, freut sich Gerda Mertig.

Haltung hat sich geändert in Unterickelsheim

Gegenseitige Hilfen habe es natürlich schon früher in dem Ortsteil von Martinsheim gegeben, durch die Nachbarschaftshilfe würde dies nun koordiniert, sagte Gerda Mertig. Manches spreche sich in einem Dorf zwar schnell herum, doch wichtig sei, dass man erfahre, wenn jemand Hilfe benötige. Zum Glück habe sich die Haltung "Ich lasse doch keinen Fremden ins Haus" geändert.

Sie habe das Konzept bei Seniorennachmittagen vorgestellt, doch in den anderen Ortsteilen von Martinsheim haben sich laut Mertig keine weitere Nachbarschaftshilfe etabliert. Aus Unterickelsheim sei man zwar schon im Sinne der Nachbarschaftshilfe in Enheim und sogar in Oberickelsheim im Nachbarlandkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim tätig gewesen, doch das Hilfsangebot sei eigentlich nur für Unterickelsheim gedacht. Schließlich sei alles ehrenamtlich und mit den Angeboten werde unentgeltlich geholfen.

Nach einer Knieverletzung von der Nachbarschaftshilfe profitiert

Bei der Nachbarschaftshilfe macht auch Andrea Sprick mit. Nach einer Knieverletzung hatte sie auch von der Nachbarschaftshilfe profitiert. Die Fahrten zum Arzt seien das eine gewesen, das andere aber viele Dinge, an die man nicht gleich denkt. Da sei wurde die Mülltonne zur Leerung herausgestellt , mit dem Hund spazieren gegangen, sogar die Hühner seien ausgemistet worden. Sie habe Frühstück bekommen, sonntags habe man ihr Essen gebracht. "Das bringt einen dazu, auch anderen zu helfen", sagt Andrea Sprick. "Das will ich auch wieder zurückgeben."

Vielen sei durch die Nachbarschaftshilfe in den vergangenen zehn Jahren geholfen worden. Hilfen im Haushalt gehörten dazu, ebenso Einkaufen, Fahrdienste oder die Kinderbetreuung. Oft sei es aber die Zeit für Gespräche gewesen, die für die Menschen wichtig gewesen sei.

Keine Konkurrenz zum Bürgerbus

Auch Fahrdienste, zum Beispiel zum Arzt, gehören dazu. Konkurrenz zur Bürgerbuslinie wolle man nicht sein. Doch diese fahre zum Beispiel nicht nach Uffenheim. Auch die Fahrtzeiten oder die Ziele passten. "Zur Eisdiele fährt der Bus nicht", erklärte Andrea Sprick, die von einem Stück Lebensqualität für die Menschen spricht, das die Nachbarschaftshilfe auch schenken möchte.

Fachlich beraten wird die Nachbarschaftshilfe durch den Caritasverband. Aber auch am Landratsamt oder bei der Diakonie finde man wichtige Ansprechpartner und weitere Hilfen, auch was Fortbildungen angeht.

Gottesdienst in Mundart zum 10. Geburtstag

Gerda Mertigs Anliegen ist, die Nachbarschaftshilfe eventuell auf kirchlicher oder kommunaler Ebene aufzuziehen. Ob sich ihr Wunsch erfüllt?

Jetzt wird erst einmal der 10. Geburtstag gefeiert. Das macht die Initiative Nachbarschaftshilfe mit einem Fränkischen Gottesdienst am Sonntag, 11. September, ab 10.15 Uhr in der St. Nikolaus-Kirche. Dieser steht unter dem Motto "Füreinander Zeit". Prädikant Fritz Rückert wird den Gottesdienst in Mundart gestalten. Anschließend gibt es einem kleinen Umtrunk auf dem Dorfplatz.

Ansprechpartnerin für die Nachbarschaftshilfe Unterickelsheim ist Gerda Mertig, Tel. (09339) 1032.