Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Nachbarschaftsgruß am Valentinstag

Einen Nachbarschaftsgruß zum Valentinstag gab es für die Gäste der Caritas-Tagespflege St. Hedwig in der Schweinfurter Straße in Schwarzach von der Gruppe "Generation plus", den Verantwortlichen für die Seniorenarbeit in Schwarzach und Reupelsdorf. 50 kleine Herzen mit bunter Schleife wurden als Grüße vom Seniorengottesdienst coronakonform den Mitarbeitern der Einrichtung übergeben. Es wirkte wie Medizin für alle, etwas, was die Herzen der Tagesgästen anrührte und mehr als ein kleines Lächeln vermochte. Dieses kleine Herz nehmen wir mit, es bekommt zu Hause einen besonderen Platz, so die Beschenkten.