Ruck-Zuck stand am frühen Samstagabend die Birke und damit auch der Maibaum neben dem Kitzinger Feuerwehrhaus. Traditionell schleppten die Feuerwehrler den Baum auf ihren Schultern entlang der Front der großen Fahrzeughalle, um ihn an der Nordwestecke des Geländes mit Handkraft aufzustellen. Und wie es zur Tradition am Abend vor dem 1. Mai in Kitzingen gehört, war auch das Kolping Musik Corps dabei und viele Zuschauer, die den Kraftakt erst neugierig beobachteten und dann mit Beifall bedachten, um anschließend im Feuerwehrhaus zusammen mit den Kitzinger Floriansjüngern zu feiern. Damit der Baum auch am nächsten Morgen noch steht, blieb ein Teil der Feuerwehrler vor Ort und bewachten die Birke bis in die frühen Morgenstunden.

Rosafarbener Maibaum und Feuerwehrler in farblich passenden T-Shirts

Zwei Jahre lang hatte die Wehr pandemiebedingt auf das Baumaufstellen mit Öffentlichkeit verzichtet. Rund 15 Meter lang ist die Birke, die seit Samstag am Kitzinger Feuerwehrhaus steht. Kommentar aus den Reihen der Baumaufsteller: "Wir müssen erst mal wieder üben und mit einem kleinem Baum anfangen."

Lange Jahre wurde der Maibaum auf dem Kitzinger Marktplatz aufgestellt, doch gab es dabei immer wieder Probleme. Als Ende der 1990er Jahre der Neubau des Feuerwehrhauses in der Landwehrstraße bezogen werden konnte, wurde dann dort auch der Maibaum aufgestellt. Aber auch hier war der Baum nicht immer vor Anschlägen sicher: Vor einigen Jahren fanden die Wehrleute ihren Baum, der bis zum Aufstellen auf dem Parkplatz am Feuerwehrhaus gelagert war, rosafarben angestrichen. Was sie damals nicht hinderte den Baum dann auch so aufzustellen und anschließend in rosafarbenen T-Shirts davor zu posieren. Mit etwas Humor fällt halt doch vieles leichter.