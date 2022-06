Großlangheim vor 55 Minuten

Nach Weinfestbesuch: 30-Jährige fährt betrunken nach Hause

Weil sie die Anhaltezeichen einer Polizeikontrolle in Kleinlangheim missachtete, wurde eine 30-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 23.20 Uhr schließlich in Großlangheim angehalten. Der Grund für das Nicht-Anhalten der Frau war laut Polizeibericht schnell klar. Die Frau stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,64 Promille.