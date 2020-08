Nach vier Generationen: Der "Goldene Löwe" in Gaibach schließt

Seit 117 Jahren ist der "Goldene Löwe" in Gaibach in Familienbesitz. Am 19. Dezember dieses Jahres haben Inhaber Albin Lorey und seine Lebenspartnerin Beate Herbig ihren letzten Arbeitstag in dem Gasthof. Ihr Entschluss, das Traditionshaus in der vierten Generation zu schließen, hat verschiedene Gründe: das Lebensalter, der Personalmangel und die für Kleinbetriebe stark zunehmende Bürokratie. Die Corona-Pandemie hat dabei keine Rolle gespielt, erzählen die beiden passionierten Wirtsleute im Gespräch mit dieser Redaktion.

Mit Essen "to go" haben Albin Lorey und Beate Herbig in den vergangenen Wochen die schlimmen Auswirkungen der Corona-Krise überbrückt. "Die Leute waren sehr solidarisch", erzählen sie und sind ihren Kunden dankbar für die Unterstützung. Auch im Geschäft über die Ladentheke hat Koch Albin seine ganze Leidenschaft in die Speisen gelegt. Eigentlich hat der 65-Jährige zwei andere Berufe gelernt: als technischer Zeichner und als Maschinenbautechniker.

Der Koch hat eine Vorgeschichte

Im Jahr 1980 trat der gebürtige Gaibacher dann in die Gaststätte, die Landwirtschaft und den Winzerbetrieb seiner Eltern Luise und Franz Lorey ein, zunächst als Kellner und als auszubildender Winzer, später als Koch. Nach acht Jahren übernahm er das Unternehmen im Ortszentrum von Gaibach in Eigenregie. Seit dieser Zeit lebt er mit Beate zusammen und wird von ihr nach allen Regeln der Kunst unterstützt.

Der 59-jährigen Hauswirtschaftsmeisterin liegt das Bedienen von Menschen im Blut. Hauptberuflich ist die gebürtige Oberfränkin seit 34 Jahren am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach als Wirtschaftsleiterin beschäftigt. Während sie unter der Woche dafür sorgt, dass Schüler und Lehrer nicht verhungern müssen, kümmert sie sich am Wochenende im benachbarten Gasthof um die Gäste, während ihr Lebenspartner in der "Löwen"-Küche Spargel-, Wild- und viele andere Gerichte zubereitet. "Eine Sieben-Tage-Woche ist für mich ganz normal", schildert Beate. Sie ist ein geselliger Typ, während Albin eher der ruhende Pol in der Lebensgemeinschaft ist. "Ich sage schon meine Meinung, wenn mir etwas nicht passt", sagt Beate und Albin lächelt.

Diese Kombination hat der "Löwen"-Gaststätte in den vergangenen 32 Jahren gut getan. Beide sind stolz auf ihre Vorfahren, deren Porträts an der Wand über dem Stammtisch das Geschehen vor der Theke beobachten. Im Jahr 1903 hatten Ursulina und Michael Friedrich den "Goldenen Löwen" gekauft. Albins Urgroßeltern bauten ihn weiter aus und übergaben ihn 1924 ihrem Sohn Oskar. Dieser führte den Gasthof erfolgreich zusammen mit seiner Frau Emilie 25 Jahre lang. 1949 traten ihre Tochter Luise und Ehemann Franz in ihre Fußstapfen. Zusammen mit ihren sechs Kindern schrieben sie die Erfolgsgeschichte des Gasthofs weiter.

Weingärtle wird zum Anziehungspunkt

Im Jahr 1988 übernahm Albin, der bis heute ledig geblieben ist und keine Kinder hat, das Gasthaus mit den Gästezimmern. Er renovierte das Haus und errichtete im Jahr 2002 im Freien das Weingärtle, ein beliebter Anziehungspunkt bei schönem Wetter für Besucher. Vor 17 Jahren feierten die Wirtsleute das hundertjährige Bestehen im Familienbesitz und 30 Jahre Weinbau zusammen mit der Bevölkerung.

Dass in der Wirtschaft Kirchweih gefeiert wird, oder Albin auf seiner Trompete ein Ständchen spielt, gehört ab kommendem Jahr der Vergangenheit an. Ihr Abschied Mitte Dezember findet eher mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge statt. "Wir fahren jetzt erst einmal alles auf null zurück", erzählt er.

Wenn Albin und Beate sich dann erst einmal erholt haben, dann ist wieder alles möglich und denkbar. Heckenwirtschaft zu bestimmten Zeiten, Hochzeitsfeiern oder Weinproben mit Albins Eigenbauweinen? All das ist dann wieder denkbar, denn Albin und Beate lieben das Miteinander mit anderen Menschen und verwöhnen sie am liebsten nach allen Regeln der Kunst. Bis es soweit ist, haben die Besitzer von Gutscheinen des Gasthofs noch die Möglichkeit, diese bei Albin und Beate entweder im Gasthof oder im Weinbaubetrieb einzulösen.